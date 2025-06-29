DEM, şimdi de Şeyh Said ve asilerin mezarının peşine düştü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM, şimdi de Şeyh Said ve asilerin mezarının peşine düştü!

DEM Partili Bakırhan, Cumhuriyet'e isyan eden ve idam ile öldürülen Şeyh Said'in mezar yerlerinin açıklanması yönünde talebini sosyal medyadan paylaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhuriyet rejimine karşı başlattığı isyan sonrasında İstiklal Mahkemeleri'nde yargılanan ve 29 Haziran 1925’te idam edilen Şeyh Said’e sahip çıktı.

İdam edilişlerinin yıl dönümünde Şeyh Said ve arkadaşlarını rahmetle anan Bakırhan, "Türkiye artık inkar ve isyan ikileminden çıkmalı. İlk adım olarak Kürt alim ve liderlerin mezar yerleri açıklanmalı" dedi.

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Bakırhan, "Yüz yıl önce yaşanan acının, Kürt halkının ortak hafızasında derin izler bıraktığını" ifade etti.

TÜRKİYE ASKERLERİNİ IRAK'TAN ÇEKMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Şeyh Said, Türkiye’nin Kerkük ve Musul için İngiltere ile görüşmeleri sürdürdüğü bir süreçte isyan başlatmış, bu sebeple Irak sınırında emir bekleyen birlikler ayaklanmayı bastırmak için sınırdan çekilmek zorunda kalmıştı.

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