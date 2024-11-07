DEM'den Bakırhan incelemesine yanıt

Kaynak: AA
DEM'den Bakırhan incelemesine yanıt

DEM Parti'nin sözcüsü Ayşegül Doğan, Genel Başkan Tuncer Bakırhan ve Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında soruşturma açılmasına ilişkin konuştu. Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını ileri sürdü.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere ilişkin, "Verdiğimiz bir kanun teklifi var. Yeniden bir düzenleme yapılması gerekiyor. Eğer seçilmiş bu kişilerle ilgili gerçekten kesinleşmiş mahkeme kararları varsa belediye meclisinin seçmesi gerekiyor. Bu süreci tamamlamadan onların yerine kayyum atayamazsınız." dedi.

Doğan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, bugün ilk duruşması görülen Narin Güran cinayetinde henüz adaletin sağlanamadığını belirterek davanın takipçisi olacaklarını bildirdi.

Bazı belediyelere yönelik görevlendirmelere değinen Doğan, "halkın, demokratik hakkını kullanarak kayyum atamalarına karşı tepkisini ortaya koyduğunu" ve bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

BAKIRHAN İNCELEMESİNE YANIT

İçişleri Bakanlığınca belediyelere yapılan görevlendirmelerle ilgili açıklamaları nedeniyle DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Mihdi Tunç hakkında yasal işlem başlatılmasına ilişkin de konuşan Doğan, Bakırhan'ın konuşmasının maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını ileri sürdü.

Bakırhan'ın konuşmasını hatırlatan Doğan, "kayyum ataması gibi yöntemlerin kendilerini mücadelelerinden vazgeçirmeyeceğini" söyledi.

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