DEM’den Hakan Fidan’a sert ayar! Açılım tiyatrosunda çatlak…

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Suriye’deki anlaşmazlığa dair, “YPG oyun bozan durumunda” ifadelerini kullanmıştı. Açılım tiyatrosunun devam ettiği bugünlerde bu açıklamanın gelmesine ise DEM Parti’den sert ayarla karşılık geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Ama Hakan Bey yanılıyor. Umarız tez vakitte gözlerini açar, hakikati görür ve çözüme hizmet eden bir dil kullanır" dedi.

SURİYE İLE SDG ARASINDA ANLAŞMAZLIK

Beşar Esad yönetimin devrilmesi sonucu ile yönetime gelen HTŞ liderliğindeki gruplar Suriye'de istikrar sağlamayı hedefliyor. Ülkenin önemli sorunlarından biri de Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kürt güçlerinin entegresi oldu. HTŞ lideri Ahmed Şara ve kuzeydeki terör örgütü Kürt grupların yönetimi olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde sözcüsü Mazlum Abdi, ülke yönetiminde birlikte hareket etme üzerine anlaşmıştı. Ancak süreç istenildiği gibi ilerlemedi. SDG, geçici hükümet olarak da adlandırılan HTŞ yönetimine, anlaşmazlıklar üzerine entegre olmayacağı yönünde açıklamalar gelmişti.

FİDAN: YPG OYUN BOZAN DURUMUNDA

Bakan Hakan Fidan ise terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan ve SDG'nin milis gücü olarak bilinen YPG'ye yönelik yaptığı açıklamada "YPG'nin bir türlü sisteme uyum sağlamamadaki gösterdiği tutum, işlerin Suriye'deki insanların istediği gibi gitmesini zorlaştırıyor. YPG oyun bozan durumunda" demişti.

BAKIRHAN’DAN FİDAN’A AYAR: UMARIZ TEZ VAKİTTE GÖZLERİNİ AÇAR, HAKİKATİ GÖRÜR

Açılım tiyatrosunun devam ettiği bugünlerde bu açıklamanın gelmesine ise DEM Parti’den sert ayar geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Fidan’ın açıklamalarını, "Hakan Fidan da gözlerini kapattığında her yeri gece sanıyor, gözlerini kapattığında Kürtlerin yok olduğunu sanıyor. ’Kürtler ve hakları yok’ deyince sanki yok oluyormuş gibi davranıyor. Ama Hakan Bey yanılıyor. Umarız tez vakitte gözlerini açar, hakikati görür ve çözüme hizmet eden bir dil kullanır" ifadelerini kullandı.