Demet Akalın da ‘Beceremedin’ demişti! MasterChef Ayşe'nin tavırları seyirciyi öfkelendirdi

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Demet Akalın da ‘Beceremedin’ demişti! MasterChef Ayşe'nin tavırları seyirciyi öfkelendirdi

MasterChef Türkiye'de hayat hikayesiyle gündem olan Ayşe'nin son bölümdeki tavırları seyirciyi kızdırdı. Tatlıyı yapamayınca arkadaşlarını suçlaması tepki çekti. Bunun üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları Ayşe’nin elenmesi gerektiğini savundu.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin en dikkat çeken yarışmacısı Ayşe Ekiz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan Ayşe'nin hayatı gündem olmuştu. Ayşe’nin son bölümlerdeki tavırları izleyicileri kızdırdı.

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PROGRAM BOYUNCA SOMURTTU

Bu hafta kırmızı takımda mücadele eden Ayşe, Beyza'ya trileçeyi yapmak istediğini söyledi. Yarışma sonucunda da tatlıyı yapamayan Ayşe, Beyza'ya yüklendi ve "Sen almadın" diyerek suçlamalarda bulundu. Daha sonra da Zübeyde'yle yapamadığını belirtti ve program boyunca somurtarak oturdu.

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Ayşe'nin bu tavırları ve suçlayıcı açıklamaları da seyirciyi kızdırdı. Demet Akalın da MasterChef Ayşe'nin tabağının kaybetmesine sitem etmişti. Akalın "Beceremedin" demişti.

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