Demet Akalın sosyal medyadan yaz saati uygulamasına isyan etti

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Son günlerde gündemde olan kadın cinayetleri, taciz olaylarındaki artış nedeniyle isyan eden Şarkıcı Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Karanlıkta okula ve işe giden, karanlıkta işten okuldan dönen kızlarımız, çocuklarımız sapıkların açık hedefindedir. Kış saati uygulamasına acilen dönülmelidir"

Demet Akalın'ın kiracı isyanı!

Demet Akalın'ın mesajına yüzlerce yorum gelirken kimi takipçileri sosyal medyada da büyük gündem olan kış saati uygulamasının geri gelmesi yönünde fikirlerini paylaştı. Takipçilerinden "Umarım seni dinlerler Ablam yaz saatinde kalmak zaten saçmalık" derken bazı takipçileri ise yaşanan olayların karanlıkla ilgili olmasını savunarak "Sapıklıklar ve cinayetler sadece karanlıkta işlenmiyor. İkbal isimli kardeşimiz güpegündüz katledildi. Gündemi değiştirmeyin. Bu günün konusu kış saati değil" dedi.

Avrupa'yla birlikte Türkiye’nin de uyguladığı kış saati uygulaması geçtiğimiz yıllarda Resmi Gazete’de yayımlanan kararla birlikte kaldırılmıştı.

Türkiye'de güneş ışığından daha fazla faydalanmak için aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak için 2016'dan bu yana yaz saati uygulaması devam ediyor.