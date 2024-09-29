Demet Akalın'ın kiracı isyanı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demet Akalın'ın kiracı isyanı!

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, kiracısı ile olan sıkıntısını yine takipçileri ile paylaştı. Etiler'deki 1+1 evindeki kiracısı ile uzun süredir sorun yaşayan şarkıcı sosyal medyada tepki göstermeye devam ediyor.

Şarkıcı Demet Akalın’ın başı kiracısı ile bir süredir dertte. Sık sık sorununu dile getiren şarkıcı yeni bir paylaşımında yine kiracısından şikayetçi oldu.

Akalın Etiler'deki evinde 5 bin TL'ye oturan kiracısına tepki göstererek, "Kiracıyı çıkartırsam 1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım" dedi.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını söyleyerek isyan etti.

Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi.

Şarkıcı Demet Akalın "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek yaşadığı durumu aktarmıştı.

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" şeklinde bir yorumda bulundu.

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