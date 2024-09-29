Demet Akalın'ın kiracı isyanı!

Şarkıcı Demet Akalın’ın başı kiracısı ile bir süredir dertte. Sık sık sorununu dile getiren şarkıcı yeni bir paylaşımında yine kiracısından şikayetçi oldu.

Akalın Etiler'deki evinde 5 bin TL'ye oturan kiracısına tepki göstererek, "Kiracıyı çıkartırsam 1 sene öğrenciyi bedava oturtacağım" dedi.

Demet Akalın, Etiler'deki 1+1 evinin kiracısıyla sorunlar yaşadığını söyleyerek isyan etti.

Mankenlik döneminde aldığı Etiler'deki evi için 5 bin TL kira bedeli alan Akalın bu durumdan şikayetçi.

Şarkıcı Demet Akalın "Bugün bir yere gidiyorsun, dört kişiyle 3-4 bin lira hesap geliyor. Kiracım evimde 5 bin liraya oturuyor," diyerek yaşadığı durumu aktarmıştı.

Akalın, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin kiracısını çıkarmasıyla ilgili yaptığı paylaşımın altına, "Ben de benim bedavacıyı çıkartmak istiyorum. Üstelik öğrenciyi bedava oturtacağım 1 sene" şeklinde bir yorumda bulundu.