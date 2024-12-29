Demet Akalın ünlü futbolcu Enis Destan'ın annesini adeta topa tuttu: Kaynana zorlaması

Trabzonspor'un golcüsü Enis Destan antrenör Arzum Kuruçalı ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Destan'ın annesi Gül Destan'ın paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

“OĞLUMUN YAKASINA YAPIŞMIŞ”

Yaptığı paylaşımla gelini ve nişanı onaylamadığını belirten Gül Destan, "Oğlumun tercih ettiği gelin hanımın kıyafetine bakın. Hiçbir şekilde yakıştıramıyorum. Ne fizik olarak, ne yaşam tarzı olarak, ne de yaş olarak. Bizim tercih etmediğimiz gelin adayı. Defalarca bu işin olmayacağını konuştuğumuz halde gelin hanım oğlumun yakasına yapışmış. Biz anne baba olarak nişanda bulunmadık. Kız her şeyi kendi planlamış. Acelesi var. Sonra elinden kaçar. Madem kendinden 10 yaş küçük birisiyle evlenmek istiyorsa sıradan bir fabrika ya da başka meslek dallarından kendine eş seçseydi. Amaç belli."

"OĞLUMUN DENGİ DEĞİL!"

Ardından bir paylaşım daha yapan anne Destan, "Enis'in yaşı biliniyor da bizim hiçbir şekilde tercih etmediğimiz gelin hanımın yaşı neden bilinmiyor? Çünkü 10 yaş büyük diye. Benim oğlumun dengi değil. Bulmuş pırlanta gibi genç yakışıklı, kalbi temiz kaçırır mı! Davul bile dengi dengine çalar. Biz oğlumuza kız istemeye gitmedik. Ailesini tanımıyoruz. Kendi aralarında ve kız tarafı planlı bir şekilde kendilerine göre ayarlamışlar. Her şeyin örf, adet, yolu, yordamı var. Ailece konuşulur. Bunların hiçbiri olmadı. Oğlumuzun yaşının evlilik için erken. Yangından mal kaçırır gibi aceleye getirdiler" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN SESSİZ KALAMADI

Gül Destan'ın gelinine kullandığı ağır sözler sosyal medyada büyük tepki toplarken; ünlü şarkıcı Demet Akalın da olaya dahil oldu.

Ünlü şarkıcı, Enis Destan ile Arzum Kuruçalı'ya mutluluklar dilerken; anneye tepki gösterdi.

"KAYNANA ZORLAMASI"

X hesabından paylaşım yapan Demet Akalın, “Kaynana zorlaması! Kız da fıstık gibi. Çok yakışmışlar ama esas alkış çocuğa. Aferin aşkının arkasında durmuş” ifadelerini kullandı.