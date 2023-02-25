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Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı

Demet Akalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yapılan zamlara isyan etti. Bir takipçisi, “Sen bile isyan ediyorsan...” diye eleştirince de öfkelendi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 00:34
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Demet Akalın yapılan zamlara isyan etti. Takipçisinin yorumuna sinirlendi

Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
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Akalın, depremin ardından özellikle bölgedeki vatandaşların ihtiyacı olan birçok ürüne üst üste zamlar yapan fırsatçıları hedef alarak, yetkililere de bunlara müdahale etme çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası şarkıcı Demet Akalın, İstanbul Pendik'te bulunan dört dairesini bir yıllığına depremzedelerin kullanımına açacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Son olarak zamlara sosyal medya hesabından isyan eden Akalın paylaşımında şunları ifade etti:

"Oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin olacak iş değil!"

Bir takipçi ise bu paylaşıma "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan ne yapsın" yazınca şarkıcı kızdı.

"ONU BİLE HARAM EDİYORSUNUZ"

Depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışan Demet Akalın zamlara isyan etti. Bir takipçi ise "Sen bile isyan ediyorsan 8500 TL alan ne yapsın?" deyince şarkıcı,”Hira'nın oyuncak yaşı geçti koli koli çocuklara oyuncak ailelere erzak alıyorum bunu bile yazdırıyorsun adama yazık valla yazık iki nefesleniyor insan onu bile haram ediyorsunuz” ifadeleri kullandı.

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