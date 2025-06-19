Demet Akalın yeni formunu bikiniyle kutladı: Forma girmek için ölümden dönmüştü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram’dan paylaştığı bikinili pozlarıyla gündeme oturdu. Uzun süredir fazla kilolarıyla mücadele eden Akalın, önce liposuction geçirdiğini, ardından zayıflama iğnesi kullandığını belirtti. Kanal D Haber’e konuşan sanatçı, “Zayıflama iğnesi oldum, ölümden döndüm. İki hafta hiçbir şey yiyemedim, sadece kustum. Bir daha asla yaptırmam” ifadelerini kullandı.

Doktorunun vücudundan altı kilo yağ aldığını belirten Akalın, diyetiyle birlikte toplamda 10 kiloyu geride bıraktı. Yeni hedefi ise 10 yıl önceki kıyafetlerine tekrar sığmak. Şarkıcının son halini gören takipçileri, yorumlara boğdu. Bir kullanıcı, “Ebru Şallı kadar kas yapmışsın” diye yazınca, Akalın bu yorumla yaşadığı zor süreci de açıklama fırsatı buldu.

Demet Akalın’ın geçirdiği bu fiziksel dönüşüm, sadece estetik değil, sağlık açısından da önemli bir aşama oldu. Şimdilerde sıkı diyetine devam eden Akalın, yaz boyunca formunu korumakta kararlı.