Demet Akalın'dan Elon Musk'a sert tepki! "Sen yokken biz vardık"

Editör: Osmancan EROK

Demet Akalın Twitter’daki mavi tik’inin geri alınmasının ardından Elon Musk’a sert çıktı.

Yıllık fiyatı 2 bin 199 TL olan mavi tik ücretini ödemeyen Akalın’ın paylaşımına takipçileri "Abla 150 TL", "Sana tik alayım" gibi yorumlarda bulundu.

Akalın paylaşımında "Heyyy Elon Musk! Sen yokken biz vardık bee gülüm beeee ben tıksızda Demet Akalın’ım bizi herkes tanır" dedi.

Ünlü isim bir takipçisinin "Abla 150 tl, çeyrek kg kıyma parası" yorumuna ise "Bugün Adıyaman'daki çocuklara doğum günüm adına dünya kıyafet aldım gönderdim... Ne vericem yahu" yanıtını verdi.