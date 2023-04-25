Demet Akalın'dan FBI açıklaması. Canlı yayındaki sözleri şaşırttı

Demet Akalın, boşandığı ve daha sonra birlikte yaşamaya başladığı Okan Kurt'un Amerika için vize alamadığını söyledi. Kurt için Amerika'dan avukat tuttuğunu söyleyen Akalın, "FBI'dan temiz kağıdı aldırdım" dedi.

Demet Akalın'dan FBI açıklaması. Canlı yayındaki sözleri şaşırttı

Demet Akalın, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 12 yıldır birlikte olduğu Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini söyleyen Akalın, hayat arkadaşı için neden FBI'dan kağıt aldığını da açıkladı.

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Okan Kurt'un Amerika'ya vize alamadığını söyleyen Akalın açıklamasında, "Okan, benim tanımadığım evli arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Doğum gününe de çağırmıyor o arkadaşlarını eşleriyle tanışmayayım diye galiba. O da bana 'Sen Amerika'ya gidiyorsun' diyor da o Amerika'ya gelemiyor. Gelse onunla giderim" dedi.

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AMERİKA'DA AVUKAT TUTTU

Akalın eski kocasıyla ilgili şu itirafıyla ise gündem oldu:"Mahkemelik olduğu için vize alamıyor. Hızlı araba kullanmaktan cezası bitti ama sisteme düşmemiş. Orada avukat tutarak FBI'dan temiz kağıdı aldım. Ne yaptığını öğrenmek istedim çünkü neden alınamadığını öğrenmek için. Okan'ın bütün temiz kağıtları var. Okan'a çok güveniyorum."

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