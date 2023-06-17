Demet Akalın'dan 'servis bedeli' tepkisi

Demet Akalın gittiği restoranda ödediği 'servis bedeli' ücretine tepki gösterdi. Pek çok mekanın böyle bir ücreti haketmediği halde aldığını söyleyen Akalın, "hoş değil" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'dan 'servis bedeli' tepkisi

Masaya açılan servislerin ve hizmet eden garsonların bahşişini de ödenen ücrete dahil eden 'servis bedeli' hesaba yüzde 10 ilave edilerek müşterinin önüne sunuluyor.

Yapılan bu uygulama her ne kadar yaygınlaşmış olsa da kimi zaman bazı müşteriler bu duruma isyan ediyor.

Gittiği bir restoranda ödediği 'servis bedeli' ücretine tepki gösteren Demet Akalın, mekanın bu ödemeyi haketmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"Bazı mekanlarda servis ücreti otomatik şekilde yüzdesi alınarak hesaba yansıyor.

Ama bazı yerler var ki servis hizmeti olarak asla o ücreti haketmiyor. Ve sen mecburi onu ödemek zorunda kalıyorsun.

Bir nevi emrivaki ile paranı alıyorlar! Hoş değil."

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