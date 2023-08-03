Demet Akalın'dan taze aşıklara bomba yorum

Editör: Osmancan EROK

Alina Boz ve Umut Evirgen'in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Aşk defteri kabarık olan Umut Evirgen ve Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz'un birlikte olmasını birçok ünlü isim şaşkınla karşıladı.

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve gündemi yakından takip eden Demet Akalın, Alina Boz ve Umut Evirgen'in pozuna yaptığı yorumla olay oldu.

Akalın, çapkınlığı ile dillere düşen Umut Evirgen'in güzel oyuncuya bakışına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile" yorumunu yaptı. Akalın'ın yorumu 3 binden fazla beğeni aldı. Birçok kişi Demet Akalın'a hak verdi.