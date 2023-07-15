Demet Akalın'dan transparan kıyafetini eleştirenlere olay yanıt

Demet Akalın sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra kıyafetleriyle de sık sık gündeme geliyor. Transparan sahne kıyafetini 'çok açık' diye eleştirenlere sessiz kalamayan ünlü isim esprili bir dille yanıt verdi.

Yalıkavak Marina'da sevenleriyle buluşan Demet Akalın siyah transparan bir sahne kıyafeti tercih etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafetin 'çok açık' ve 'göbeğinin gözükmesi' nedenleriyle eleştirdi.

Yorumlara sessiz kalamayan ünlü şarkıcı "Bir göbek dekoltemle delirenler burdamı. Oğlum nerem açık nerem" diyerek isyan etti.

