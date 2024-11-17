Demet Akalın'dan Yusuf Tekin'e sert eleştiri: İstifanızı bekliyorum

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, "laiklik" ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Tekin'in, "Sizin laiklikten anladığınız, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Sizin laiklikten anladığınız şeyle benim anladığım aynı değil." ifadelerinin ardından ünlü şarkıcıdan istifa çıkışı geldi.

Demet Akalın, Tekin'in konuşmasını alıntıladığı sosyal medya paylaşımında, "Korkunç! Gerçekten inanılır gibi değil! İstifa etmenizi dört gözle bekliyorum!" dedi.

Korkunç!!! Gerçekten inanılır gibi değil!!! istifa etmeniizi dört gözle beklıorum ! https://t.co/V2JWq5cI5F — Demet Akalin (@DemetAkalin) November 17, 2024

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Bakan Tekin, Batman'da düzenlenen AK Parti merkez ilçe 8'inci olağan kongresinde şu ifadeleri kullandı:

"Sizin laiklikten anladığınız şey şu; 1940'lı yılları hatırlayın, camilerin kapısına kilit vurmak, camileri ahıra çevirmek, vatandaşın Kur'an-ı Kerim öğrenmesini yasaklamak. Siz bunları laikliğin gereği olarak yaptınız. O zaman sizin laiklikten anladığınız şey ile benim laiklikten anladığım şey aynı değil. Ben laiklikten bütün vatandaşların, hangi dine inanırlarsa inansınlar dini inanç ve ibadet hürriyetinin devlet garantisi altına alınmasını anlıyorum. Sen laiklikten, Müslümanların inanç özgürlüğünün prangalar altına alınmasını, yasaklamasını anlıyorsun. Kendi icat ettiğin bir laikliği bana dayatıyorsun. Bu olmaz. Üniversiteye başörtüsüyle gitmek isteyen çocuğu ikna odalarına almayı laiklik gereğiyle yaptınız. Kendi ideolojik bakış açılarını bize dayatmak isteyen birileri evrensel tanımlamalarla asla örtüşmeyen kavramları bize dayatıyorlar ve bizi bunun üzerinden eleştiriyorlar"