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  • Demet Akalın'ın yaptığı yılbaşı paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: Dinimizde kutlama yoktur diyenlere...

Demet Akalın'ın yaptığı yılbaşı paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: Dinimizde kutlama yoktur diyenlere...

Şarkıcı Demet Akalın, yılbaşı kutlamasıyla ilgili ilginç bir çıkış yaptı. Akalın, kutlamaya tepki gösterenlere "Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutlayacağız" denilmesini istedi. Şarkıcının mesajı kısa sürede hayranlarını ikiye ayırdı.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 23:18
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Demet Akalın'ın yılbaşı kutlaması ile ilgili paylaşımı olay oldu

Demet Akalın'ın yaptığı yılbaşı paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: Dinimizde kutlama yoktur diyenlere...
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2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yılbaşı kutlama üzerine yapılan yorumlara dair kendini tutamayan şarkıcı bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.

TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ

Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.

TARTIŞMA YARATTI

Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.

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Tozanlı
19.12.2022 00:06
Türkler yılbasını binlerce yıldîr kutlar birçok toplumda bundan etkilenmiştir.(Hunlar'a bakın) Hz.Isanın doğum günü olan kırişmis yani araliğin son haftası dır uygun olmayan bòyle basit bir konuyu bi  
 
Yalçın Türk
18.12.2022 23:53
kadın doğru söylemiş.. zengininden fakirine kadar tüm islam dünyası batıya hristiyanların herşeyine hayran ve örnek alıyor.. günah falan diye garip takıntıları var..  
 
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