Demet Akalın'ın yaptığı yılbaşı paylaşımı hayranlarını ikiye böldü: Dinimizde kutlama yoktur diyenlere...

2022 yılında veda etmeye sayılı günler kala birçok kişi yeni yılı kutlamaya hazırlanırken, Demet Akalın'dan, yılbaşı kutlaması ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Yılbaşı kutlama üzerine yapılan yorumlara dair kendini tutamayan şarkıcı bir paylaşım yaparak tartışmanın fitilini ateşledi.
TEPKİLERE BÖYLE CEVAP VERDİ
Şarkıcı, "Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur, günahtır" diyenlere şey deyin, 'Dünyanın Güneş etrafında attığı turu kutlayacağız' yazdı. Akalın'ın bu mesajı yeni bir polemik yarattı.
TARTIŞMA YARATTI
Birçok kişi Demet Akalın'a destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıcıyı paylaşımından dolayı eleştirdi.
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