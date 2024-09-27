Demet Akbağ, Özay Gönlüm'ü unutmadı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Demet Akbağ, Özay Gönlüm'ü unutmadı

Bu yıl 31'incisi düzenlenen "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ile Uğur Polat'a "Onur Ödülü" verildi. Ödülünü alan Akbağ, yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz sesi merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen "Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde sinema ve tiyatro oyuncuları Demet Akbağ ile Uğur Polat'a "Onur Ödülü" verildi.

Demet Akbağ, Özay Gönlüm'ü unutmadı

ALTIN KOZA KONUŞULUR HALE GELDİ

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Onur Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü oyuncu Ceyda Düvenci üstlendi. Bu sene Onur Ödülleri'ne ünlü oyuncular Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, her sene çıtayı daha yükselterek daha heyecanlı, daha konuşulan ve daha çok ünü yayılan bir festival gerçekleştirmenin belediye başkanı olarak onuru yaşadığını dile getirdi. Başkanlığa geldiğinden bu yana festivalin 6'ncısını gerçekleştirdiklerini aktaran Karalar, Altın Koza'yı Avrupa'da da konuşulur hale getirdiklerini ifade etti.

Demet Akbağ, Özay Gönlüm'ü unutmadı

AKBAĞ ÖDÜLÜNÜ BAŞKAN KARALAR'DAN ALDI

Karalar'ın konuşmasının ardından Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Yeşilçam'ın ünlü şarkılarını yorumladı. Daha sonra ödül törenine geçildi. Uğur Polat, ödülünü Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ'un elinden aldı. Oyuncu Demet Akbağ'a ise ödülü Başkan Karalar tarafından verildi.

Demet Akbağ, Özay Gönlüm'ü unutmadı

ÖZAY GÖNLÜM'ÜN TAKLİDİ YAPTI

Ödülünü alan Akbağ, yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu'nu sahneye davet etti. Müftüoğlu'nun ısrarı üzerine Akbağ, Ege türkülerinin unutulmaz sesi merhum Özay Gönlüm'ün taklidini yaptı. Akbağ, daha sonra Eray İnal'ın şefliğinde sahne alan Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu'nun seslendirdiği başrolünü paylaştığı 2003 yapımı "Neredesin Firuze" filmi müziklerinden "Ya evde yoksan" şarkısına eşlik etti.

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