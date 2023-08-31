Demet Özdemir arkadaşının düğününde göbek attı

Editör: Özlem KIRAL

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 28 Ağustos 2022 tarihinde dünyaevine girmiş, evliliklerinin sekizinci ayında ortak bir açıklama yaparak boşanma kararı aldıklarını duyurmuşlardı.

Çok kısa bir süre evli kalan Demet Özdemir, boşanmanın ardından Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açtı.

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, önceki gün bir arkadaşının düğününe gitti.

Düğünde göbek atan Demet Özdemir, sosyal medyaya düşen videosuyla gündem oldu. Özdemir'e yorum yağdı.