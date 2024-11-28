Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle büyüledi 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' seçildi!

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Demet Özdemir kırmızı elbisesiyle büyüledi 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' seçildi!

Yeni projesi heyecanla beklenen Demet Özdemir, Dubai'de düzenlenen DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Kırmızı kabarık bir elbise ile geceye damga vuran güzel oyuncu saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla sosyal medyada da tam not aldı.

Birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Demet Özdemir bir süredir ekranlardan uzak kalmayı tercih etti.

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CİNLERİN DÜĞÜNÜ FİLMİNDE OYNAYACAK

Bu esnada birçok proje teklifi alan Özdemir son olarak İlhan Şen'in başrolünde yer alacağı bir festival filmi olan Cinlerin Düğünü ile anlaşmaya vardı.

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'ULUSLARARASI EN İYİ KADIN OYUNCU' SEÇİLDİ

Özdemir, Dubai'de organize edilen, açılımı Ayırt Edici Uluslararası Arap Festivalleri Ödülleri olan DIAFA ödül töreninde 'Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Tören için kırmızı kabarık ve göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Demet Özdemir saçı, makyajı ve iddialı tarzıyla mest etti.

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YORUM YAĞDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok ama çok güzel', 'Instagram’ı sallamak bu olsa gerek', 'en güzeli sensin', 'çok büyüleyici', 'gurur duyuyorum' gibi yorumlar yapıldı.

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