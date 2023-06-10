Demet Özdemir'in sade şıklığının bedeli ortaya çıktı

Havuz başında çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Demet Özdemir’in şıklığının bedeli ortaya çıktı.

Demet Özdemir'in sade şıklığının bedeli ortaya çıktı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Özel hayatlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Adım Farah' dizisinin sezon finali yapmasıyla geçtiğimiz hafta sezonu açarak tatile çıkmıştı.

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Tatile devam eden 31 yaşındaki oyuncu, son olarak 15.9 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından havuz başında çekilen pozlarını peş peşe paylaştı. Beyaz, süper mini ve dekolteli elbisesiyle dikkat çeken Özdemir'e, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Ünlü ismin gündem olan karelerinin ardından, şıklığının bedeli de ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasının haberine göre; Demet Özdemir'in ünlü bir tasarımcıya ait elbisesinin fiyatı 42 bin 701 TL.

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Oyuncunun tarzı hakkında, "Düz bir elbise, asla bu kadar etmez", "Neden mesela bu kadar pahalı?", "Demet güzel, elbise değil" gibi yorumlar yapıldı.

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