Demet Özdemir'in sevişme sahneleri olay oldu. Bir izleyen bir daha izledi

Başrollerinde Demet Özdemir ile Şükrü Özyıldız'ın yer aldığı Aşk Taktikleri 2 filmi Netflix'te yayımlandı. Özdemir ile Özyıldız'ın sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu..

Demet Özdemir'in sevişme sahneleri olay oldu. Bir izleyen bir daha izledi

Editör: Osmancan EROK

Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Aşk Taktikleri filminin ikincisi Netflix’te yayınlandı.

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Filmde Aslı karakterine hayat veren Özdemir ve Kerem karakterini canlandıran Özyıldız’ın oyunculukları çok beğenildi.

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14 Temmuz’da izleyici karşısına çıkan Aşk Taktikleri 2’ye Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahnesi damga vurdu.

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Filmde iki sevgiliye hayat veren ünlü isimlerin sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.

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Bir sahnede çırılçıplak kalan Demet Özdemir'in sahnelerin bir izleyen bir daha izledi

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