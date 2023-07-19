Demet Özdemir'in sevişme sahneleri olay oldu. Bir izleyen bir daha izledi

Editör: Osmancan EROK
Başrollerini Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı Aşk Taktikleri filminin ikincisi Netflix’te yayınlandı.
Filmde Aslı karakterine hayat veren Özdemir ve Kerem karakterini canlandıran Özyıldız’ın oyunculukları çok beğenildi.
14 Temmuz’da izleyici karşısına çıkan Aşk Taktikleri 2’ye Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın sevişme sahnesi damga vurdu.
Filmde iki sevgiliye hayat veren ünlü isimlerin sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu.
Bir sahnede çırılçıplak kalan Demet Özdemir'in sahnelerin bir izleyen bir daha izledi
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