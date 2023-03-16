Demet Şener’e eski eşine açtığı dava soruldu

2018 yılında ayrıldığı İbrahim Kutluay ile oğlunun diş tedavisi ücretlerini ödemediği için davalık olan eski manken Demet Şener, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Dünyaca ünlü mağazalar arasında turlayan ve alışveriş yapan Şener, karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.

Muhabirlerle ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmeyen deneyimli manken, gündeme gelen 'dişçi davası' haberlerinin sorulması üzerine "Hiç o konulara girmeyelim, dava bittikten sonra konuşuruz." demekle yetindi.

Muhabirlere teşekkür eden Demet Şener alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

