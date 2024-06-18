Demet Şener’in havuz pozları beğeni rekoru kırdı

Kariyeri kadar aile yaşantısıyla da gündemde olan deneyimli model Demet Şener, çocuklarına olan bağlılığıyla tanınıyor.

Sosyal medyada çocukları Ömer ve İrem Kutluay ile sıkça yer alan Demet Şener, son zamanlarda İbrahim Kutluay'dan olan çocukları İrem, Ömer ve annesiyle tatil yapmanın keyfini sürdü.

Ayrıca, Demet Şener kızı İrem'in mezuniyetinin ardından ailesiyle birlikte tatil yapmayı tercih etti.

47 yaşındaki Demet Şener'in havuz başındaki fotoğrafları beğeni topladı.

Şener'in fit vücudu da hayranlık uyandırdığı görüldü.

İşte o pozlar...

DEMET ŞENER KİMDİR?

Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğmuş, Türk manken ve oyuncu.

Nişantaşı Kız Lisesi mezunu olan Şener, 1995 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda birincilik elde etmişti.

Çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yapmış ve birçok dizide rol almıştı.

İbrahim Kutluay ile 2005 yılında evlenmiş ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki çocuğu olmuştu.

Şener, 2018 yılında İbrahim Kutluay'dan boşanmış ve 2019 yılında Cenk Küpeli ile ikinci evliliğini yapmış, ancak bu evlilik de 2021 yılında sona ermişti.

Koç burcu olan Şener, 1.77 metre boyunda ve 56 kilogram ağırlığında.