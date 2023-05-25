Demi Rose Meksika tatilinden bikini altını giymeden fotoğraf paylaştı

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren İngiliz model Demi Rose şu sıralar Meksika'da tatilde. Sık sık kıvrımlarını sergileyen güzel model yine bikinisiyle pozlar verdi.

Demi Rose ancak bu sefer bikini altı giymedi. Havuz kenarında sere serpe yatan model bikini bölgesini şalıyla kapamayı tercih etti.

Seks sembolü olduğunu düşünen ve sıklıkla kıvrımlarını sergileyen Demi Rose'a rekor beğeni ve yorum geldi.

10 yıldır modellik yapan Demi Rose kısa süre önce şu sözleri söylemişti:

"Her zaman modellik yapmak istemişimdir ve sonunda oraya vardığımda bunu bir lütuf olarak değerlendirdim çünkü zorbalığa uğrayarak büyüdüm ve pek fazla arkadaşım yoktu."