Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı

Samsun'da demir çelik fabrikasında demir eritme kazanı patladı. Kazada işçi Kadir Denkçi (50), yaralandı.

KAYNAK: DHA
Demir çelik fabrikasında patlama. 1 işçi yaralandı

Olay, Tekkeköy ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikadaki izabe tesislerinde bulunan demir eritme kazanı patladı.

Kazanın yakınlarında bulunan işçi Kadir Denkçi patlamanın etkisiyle yaralandı.Çevredeki işçilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlıkekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralanan Denkçi’yi fabrikadan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Denkçi, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aa-20230816-31928710-31928708-samsunda-demir-celik-fabrikasindaki-kazada-1-isci-yaralandi.jpg

aa-20230816-31928710-31928707-samsunda-demir-celik-fabrikasindaki-kazada-1-isci-yaralandi.jpg

demir-celik-fabrikasinda-patlama-1-yarali-7445-dhaphoto1.jpg

demir-celik-fabrikasinda-patlama-1-yarali-7445-dhaphoto7.jpg

Öne Çıkanlar
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
E-devlet'ten TC kimlik numarası herkese nasıl gizlenir
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum Spor
Galatasaray'dan ülke puanına büyük katkı. İşte Ülkeler sıralamasında son durum
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat Sağlık
Koronavirüs geçiren erkekler dikkat
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi Dünya
ABD, İran'dan Rusya'ya kamikaze İHA satışını durdurmasını istedi
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı Güncel
YÖK’ten yurt dışında okumak isteyen öğrencileri uyarı
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi Güncel
Cem Garipoğlu kaçırıldı mı? Savcılardan açıklama geldi
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı Güncel
Bakan Özhaseki’den Yerinde Dönüşüm Projesi açıklaması: Sayı 175 bin 703'e ulaştı