Demir cevheri fiyatları Çin kaynaklı endişelerle düşüşe geçti

Demir cevheri fiyatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedenlerinden biri Çin çelik sektöründeki durgunluk oldu. Çelik inşaat demiri vadeli işlemleri son altı ayın en düşük seviyesine gerileyerek talepteki zayıflığı gözler önüne serdi. Özellikle inşaat sektörü, Çin’in konut piyasasında yaşanan gerilemenin etkisiyle zorluk yaşamaya devam ediyor.

Şubat ayında yeni konut fiyatları hızla düşerek Çin ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olan emlak sektörünün toparlanamadığını gösterdi. Hükümetin sektöre verdiği desteğe rağmen alıcıların düşük talebi fiyatların gerilemesine neden oldu.

ÇELİK ÜRETİMİNDEKİ KISITLAMALAR TALEBİ AZALTIYOR

Çin hükümeti çelik üretiminde aşırı kapasiteyi kontrol altına almak için yıllık üretimi 50 milyon ton azaltmayı hedeflediğini duyurdu. Bu kararın piyasaya olan etkisi büyük olurken, demir cevheri talebinin azalması fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Özellikle inşaat sektöründeki durgunluk ve Çin hükümetinin karbon emisyonlarını azaltma hedefiyle uyguladığı kısıtlamalar çelik üreticilerini zor durumda bırakıyor. Bu da doğrudan demir cevheri talebinde keskin bir azalmaya yol açıyor.

PİYASALARDA BELİRSİZLİK HÂKİM

Pekin yönetimi geçtiğimiz günlerde tüketici harcamalarını artırmak için özel bir eylem planı açıklasa da detayların eksik olması yatırımcıları tedirgin etti. Belirsizlik nedeniyle piyasalardaki olumsuz hava devam ederken, Çin ekonomisinin genel görünümüne dair endişeler demir cevheri fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.

Bu gelişmeler doğrultusunda, demir cevheri piyasasında kısa vadede toparlanma ihtimali düşük görülüyor. Özellikle Çin hükümetinin çelik üretimine yönelik kısıtlamaları ve konut piyasasındaki süregelen durgunluk demir cevheri fiyatlarının üzerindeki baskıyı artırmaya devam edecek.