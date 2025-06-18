Demir cevheri fiyatları düşüşte

Demir cevheri vadeli işlemleri Çarşamba günü ton başına 694 yuan seviyesine kadar düşerek son altı haftanın en düşük seviyesini gördü. Bu düşüşte, Çin'deki mevsimsel talep azalışı ve çelik fabrikalarındaki üretim kısıtlamaları etkili oldu. Analistler, güney Çin'de etkili olan yoğun yağışların inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilediğini, kuzeyde ise yüksek sıcaklıkların üretimi aksattığını belirtiyor.

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ÇİN'İN ÇELİK ÜRETİMİNDE GERİLEME

Yakın zamanda açıklanan veriler, Çin'in Mayıs ayındaki çelik üretiminin %6,9 oranında azaldığını gösterdi. Bu, aylardır süren artışın ardından kaydedilen ilk düşüş oldu. Pekin yönetiminin sektördeki aşırı kapasiteyi sınırlama çabaları bu düşüşte önemli rol oynadı. Çelik üretimindeki yavaşlama, ham madde talebinin azalmasına işaret ederek demir cevheri piyasasındaki genel havayı olumsuz etkiledi.

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KÜRESEL FAKTÖRLERİN ETKİSİ

Küresel faktörler de yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu. Amerikan Merkez Bankası'nın "önümüzdeki kararında faizleri sabit tutması beklenirken", devam eden ticaretle ilgili belirsizlikler ve petrol fiyatlarındaki artışın tetiklediği enflasyon endişeleri nedeniyle faiz indirim beklentileri azaldı. Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimler de piyasadaki durgun havaya katkıda bulundu. Analistler, bu durumun demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.