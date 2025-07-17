Demir Ege'den Shakhtar'a gözdağı

Beşiktaş'ın Wolfsberger AC ile oynadığı hazırlık maçında bir gol atan ama takımının mağlubiyetini önleyemeyen genç yıldızı Demir Ege Tıknaz, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Frikikten gol atan Kartal Kayra Yılmaz'ı tebrik eden Tıknaz, 3-2'lik yenilginin ardından şunları söyledi:

"Öncelikle Kartal abiyi kutluyorum. İnanılmaz bir gol attı. Kartal abinin dediği gibi geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. Hazırlık kampındayız. Böyle müsabakalar oluyor. Nerede baskı yapıp yapmayacağımızı daha iyi çalışmamız gerekiyor. Yeni takım oluşuyor. Yeni oyuncular var. İnşallah beraber oynamaya alışıp Shakhtar Donetsk maçına hazır olacağız."