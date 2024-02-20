Demir hırsızları polis tarafından yakalandı

Kaynak: İHA
Demir hırsızları polis tarafından yakalandı
Manisa'da bir evin bahçesinden demir çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir evin bahçesinden demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından suçüstü kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Olay, Salihli'nin merkez Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ikametin bahçesinde bulunan demirleri çalan şüpheliler M.R. (35) ve A.R. (36), Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Suçüstü yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

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