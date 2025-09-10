Demir kesimi faciaya yol açtı! İstanbul’da korku dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Demir kesimi faciaya yol açtı! İstanbul’da korku dolu anlar

ZEYTİNBURNU'nda kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında ki demir kesim çalışması sırasında yaşanan doğal gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 09.45 sıralarında Beştelsiz Mahallesi 108/3. Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı binanın giriş katında çıktı. İddiaya göre, demir kesme çalışmaları sırasında çıkan kıvılcımlar doğal gaz kutusuna sıçradı. Doğal gaz kutusundaki kaçan nedeniyle hızla büyüyen alevleri gören yıkım ekibi, kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. İGDAŞ ekipleri ise doğal gaz akışını kesti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

'DOĞAL GAZ PARLAMIŞ'

Olayı gören Davut Ağı, "Ben dükkandaydım, uyuyordum. Ses duydum, inşaat olduğu için önce su sesi sandım. Sonra çıktım baktım, doğal gaz parlamış. Demircilerin kıvılcımından bir ateş çıkmış, doğal gazı parlatmış. Biz de hemen polis ve itfaiyeyi aradık. Çok korkutucuydu. Allah korusun" dedi.

