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Demir sürücüye ok gibi saplandı 

Başakşehir’de gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce bariyerlere, daha sonrada takla atarak yol kenarındaki demir parmaklıklara çarptı. Kopan demir parçası sürücünün vücuduna saplandı. Sürücü ağır yaralandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 09:17
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Demir sürücüye ok gibi saplandı 

Demir sürücüye ok gibi saplandı 
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DHA'nın haberine göre, kaza, saat 05.00 sıralarında, Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Caddesi’nde meydana geldi. 34 DR 0780 plakalı otomobili kullanan Ali Buğra Ö.(20) seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. 

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası otomobilin çarptığı demir bariyer sürücü Ali Buğra Ö.'nün vücüduna saplanırken, aynı araçta olan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi de hafif yaralandı. 

Yoldan geçen vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da  polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 

Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan ve vücüduna demir parçası saplanan sürücü Ali Buğra Ö.'yü sıkıştığı yerden çıkarttı. 

Ağır yaralanan  sürücü vücuduna saplanan demir parçası ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Aynı otomobilde bulunan ve hafif yaralanan 2 kişi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

 

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