Demir yolu ulaşımı felç oldu

Kaynak: AA
Demir yolu ulaşımı felç oldu

Roma'da arıza nedeniyle tren seferlerinin durması günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Roma'nın çevresindeki demir yollarında yerel saatle 06.30'da yaşanan teknik arıza, başkentte demir yolu ulaşımını felç etti.

Arıza nedeniyle banliyö hatları ile Roma-Napoli, Roma-Milano, Roma-Torino hızlı tren seferlerinde çok sayıda gecikme ve sefer iptalleri yaşandı.

İtalya Devlet Demir Yollarından (RFI) yapılan yazılı açıklamada da "Roma Termini ve Roma Tiburtina garları arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle Roma merkezindeki demir yolu trafiği askıya alındı" ifadesi kullanıldı.

Roma'nın merkez tren garı Termini'de trenleri gösteren elektronik levhalarda "gecikme" uyarıları sıklıkla görülürken çok sayıda yolcunun, trenlerin durması nedeniyle mağdur olduğu gözlendi. Özellikle sabah işe gitmek isteyen ya da başka şehirlere yolculuk edenler bu durumdan olumsuz etkilendi.

Yolcular, bilet iadesi alabilmek için gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu