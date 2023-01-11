Demir Yumruk operasyonunda tutuklu sanık kalmadı. Soylu “İlmek ilmek dokuduk” demişti

"Demir Yumruk" operasyonu sonrasında, aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 kişi hakkında açılan ilk davada, sanık ve avukatlarının savunmaları tamamlanmış, mahkeme aralarında Evcil'in de 5 kişinin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu kapsamında açılan 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçeli eski yönetici Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi. Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

DHA'nın haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 3 ayrı suç örgütüne yönelik 29 ilde düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden aralarında Erol Eşrefoğlu (Evcil), Hüseyin Eryılmaz ve Melih Karabacak'ın da bulunduğu 29 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bazıları itiraz üzerine daha sonra serbest bırakıldı. Savcılık, 3 ayrı gruba ayırdığı soruşturmada önce aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17 kişi, daha sonra aralarında Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 46 kişi, son olarak da 136 kişinin bulunduğu Melih Karabacak grubu hakkında 'suç örgütü kurmak' ve 'suç örgütü kapsamında zincirleme şekilde kamu kurumlarına yönelik dolandırıcılık' suçlarından dava açtı.

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davanın görülmesine bugün devam edildi. Mahkeme, dosyaya giren bazı evrakları okuduktan sonra dava kapsamında daha önce mazeret bildirerek duruşmaya gelmeyen bazı tanıkları dinledi. Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme, gelen evraklar ve tanık beyanları yönünden sanık avukatlarına söz verdi. Beyanların ardından tutukluluğa yönelik söz alan sanık avukatları tahliye talebinde bulunurken, adli kontrol hükümleri uygulanan tutuksuz sanıkların avukatları da çeşitli gerekçelerle adli kontrollerin kaldırılmasını talep etti.

Söz alan Fenerbahçe eski yöneticisi sanık Hulusi Belgü ile sanık Hüseyin Eryılmaz, soruşturmanın başından beri tutuklu olduklarını bu nedenle işlerinin aksadığını belirterek tahliye talebinde bulundu.

TUTUKLU 8 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Hulusi Belgü, Hüseyin Eryılmaz, Muzaffer İzgi, İhsan Göymen, İsmail Eryılmaz, Mustafa Kırsal, Ahmet Kurtuluş ve Yılmaz Altunbulak’ın tahliyesine karar verdi. Bazı tutuksuz sanıkların adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

SOYLU NE DEMİŞTİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Demir Yumruk operasyonu devam edecek. Güvenlik güçlerimizin sonuçlarıyla, burada yürüyeceğimiz nokta var. Bir buçuk yıldır ilmek ilmek dokunan bir operasyondu" demişti.

Daha önce Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu" diyerek duyurduğu Bataklık operasyonunda da tek tutuklu sanık kalmamıştı.