Demirden dikkat çeken sıçrama

Demir cevheri fiyatları Çin'den gelen yeni teşvikleriyle hızlı yükseliş gösterdi.

Haftanın ilk işlem gününde demir cevherinde yüzde 10'u aşan prim görülürken, ton başına fiyatlar 110 doların üzerine yükseldi.

Şanghay, Guangzhou ve Shenzhen yönetimleri, Pekin'in zor durumdaki emlak sektörünü desteklemeye ilişkin son çabaları sonrasında kuralları gevşetme kararı almıştı.

Guangzhou, ev satın alanlara dair tüm kısıtlamaları kaldıran ilk birinci kademe şehir oldu.

Çin'in finans merkezi Şanghay ve teknoloji endüstrisiyle bilinen güney şehri Shenzhen, birinci ve ikinci konutlar için minimum peşinat oranlarını sırasıyla yüzde 15 ve yüzde 20'ye indirdiklerini duyurdu.

Çin Merkez Bankası’nın yaptığı açıklamaya göre ipoteklerin tekrardan finansmanına izin vereceğini belirtti.

Mysteel'de araştırmacı olan Steven Yu, Çin'in teşvik önlemlerinin beklenenden çok daha güçlü olduğunu, ayrıca daha fazla mali önlem beklentisinin olduğunu söyledi.

Yu, demir piyasasının geleneksel zirve sezonunun ortasında ve inşaat demirinde hızlı stok eritme görüldüğünü belirtti.