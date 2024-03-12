Demirel bile 6 kere gitti 7 kere geldi O hiç gitmedi. 1980 öncesinden beri iktidarda

Kaynak: DHA
Demirel bile 6 kere gitti 7 kere geldi O hiç gitmedi. 1980 öncesinden beri iktidarda
Erzurum’da bir muhtar kazandığı seçimlerle kırılması zor bir rekorun sahibi oldu. 1977 yılından bu yana girdiği hiçbir seçimi kaybetmeyen Tahir Sağsöz 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimde yeniden muhtar olmak için yarışacak. Sağöz’ü görenler “Demirel bile 6 kere gitti 7 kere geldi O hiç gitmedi” diyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nin muhtarlığını, 1977 yılından beri tüm seçimleri kazanan Tahir Sağsöz (72) yapıyor. 31 Mart’taki seçimlerde 14 rakibi ile yarışacak olan Sağsöz'ün hedefi yarım asrı tamamlamak.

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Fahri Korutürk'ün cumhurbaşkanlığı, Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminden beri Yakutiye ilçesinin Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde muhtarlığı kimseye kaptırmayan evli, 3 çocuk, 5 torun sahibi Tahir Sağsöz, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimleri kazanıp 11'inci kez muhtar olmak istiyor. Hedefinin görevinde yarım asrı geçmek olduğunu vurgulayan Sağsöz hizmet etmeyi, mahallenin sorunlarıyla ilgilenmeyi çok sevdiğini belirtti.

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Muhtarlığa başladığı ilk günkü heyecanla çalıştığını ifade eden Sağsöz, "Bugüne kadar belediye başkanı olarak Nihat Kitapçı, Necati Güllülü, Mehmet Ali Ünal, Ersan Gemelmaz, Mahmut Uykusuz, Ahmet Küçükler ve Mehmet Sekmen ile çalıştım. Mahallemizin ismi İstasyon Mahallesi'ydi.

Mahalleler birleştikten sonra Ömer Nasuhi Bilmen oldu. Büyük bir alana sahip. 20 bin seçmeni bulunuyor. Görevime yine adayım. Yarım asrı devirmek istiyorum. Seçimde 15 rakibim var. Her şey milletin takdirine kalmış" diye konuştu.

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Asgari ücret verilmeye başlanmasından sonra muhtarlığın cazip bir hale geldiğini sözlerine ekleyen Tahir Sağsöz, "Eskiden muhtarlık parayla yapılmıyordu. Asgari ücret verilmeye başlanınca aday olan olana. Muhtarlık çok önemli bir görev. Bilgi, beceri ve yetenek ister. Halkla iç içe olacaksın. Seni aileden biri olarak görevler. 'Ben mührü aldım oldum muhtar' diyemezsin. Herkesin ölüsüne gideceksin, hastasına gideceksin, düğününe gideceksin. İnsanlarla diyaloğu koparmayacaksın" dedi.

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Seçim çalışmasında rakipleri gibi poster veya afiş bastırmadığını vurgulayan Tahir Sağsöz, "Bu yaştan sonra fotoğraf falan yapıştıracak halim yok. Milletin takdirine kalmış bir şey. Bana yakışmaz. Benim seçim çalışmam, fotoğrafım milletin kalbidir" ifadelerini kullandı.

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