Gazeteci Ferit Demir, kişisel YouTube hesabından Selahattin Demirtaş'ın 20 yıl önce çekilen ve hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüsü ortaya çıktı. Ferit Demir'in aktardığı bilgilere göre, olay Trabzonlu Er Coşkun Krandi'nin 1 Temmuz günü Tunceli-Pülümür karayolunda yolcu otobüsüyle seyahat ederken PKK'lılar tarafından kaçırılmasıyla başladı. Krandi, bir aydan fazla örgütün elinde kaldı ve bu durum Türkiye'nin ana gündem maddesi oldu.

Demir'in anlatımına göre, o dönem avukat olan ve siyaset yapmayan Selahattin Demirtaş devreye girdi. Diyarbakır İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı sıfatıyla bir hafta boyunca Tunceli'ye gidip gelen Demirtaş, sivil toplum örgütleriyle görüşmeler yaptı. Görüşmeler neticesinde PKK, Krandi'yi serbest bırakacağını ancak bir heyete teslim edeceğini duyurdu.

Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra sanatçı Ferhat Tunç ve yönetmen Umur Hozatlı’nın da bulunduğu heyet, 5 Ağustos 2005 gecesi Köyü yakınlarında Er Coşkun Krandi'yi teslim aldı. Ferit Demir, teslim anının ardından bölgede büyük bir askeri hareketlilik yaşandığını ve heyetin tamamının asker tarafından gözaltına alındığını anlattı. Demirtaş'ın avukat olduğu için bir gün sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

DEMİRTAŞ'IN AÇIKLAMALARI

Demir, Selahattin Demirtaş'ın, o gün barışa dair önemli mesajlar verdiğini söyleyerek Demirtaş'ın şu sözlerini paylaştı

"Değerli arkadaşlar Tunceli'deyiz. Son derece hayırlı bir iş için buradaydık. Gerek insan hakları savunucuları, gerek sanatçı arkadaşlarımız, aydın yazar arkadaşlarımız olarak, gerek Tunceli halkı olarak, gerekse Trabzon halkı olarak ve bir bütün olarak Türkiye kamuoyu Coşkun Krandi'nin sağ salim ailesine kavuşması için bu olaya kilitlenmişti doğrusu...

Bugün Akçaabat'tan gelen mutlu haberler, Coşkun Krandi'nin annesine sarılması, annesiyle, ailesiyle kucaklaşması, Akçaabatlıların sevinç gösterileri bizlerin bugünkü hüzününü dağıttı ve bir kez daha anladık ki insan yaşamı için, insan hayatı için bütün bedelleri ödemeye değer"

Er Coşkun Krandi

Ferit Demir, kurtarılan Er Coşkun Krandi’nin serbest bırakıldıktan sonra yargılanarak beraat ettiğini Trabzon'a dönerek evlendiğini ve iki çocuk babası olduğunu aktardı. Krandi'nin 2024 yılında kalp krizinden hayatını kaybettiğini açıkladı.