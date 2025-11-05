İktidarın İmralı süreci adımları devam ediyor. 9 yıldır tutuklu bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü grup toplantısında yaptığı 'Demirtaş'ın çıkması hayırlı olacaktır' açıklaması gündem olmuştu.

'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarını da yalanlayan Bahçeli'nin ardından İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük'ten katıldığı canlı yayında gelen Demirtaş çıkışı dikkat çekti.

'BIRAKILMASINI YANLIŞ BULUYORUM'

Küçük, dün akşam katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada Demirtaş’ın serbest bırakılmasına sıcak bakmadığını belirterek, bu yönde atılacak adımın “hukuki ve siyasi açıdan doğru olmayacağını” savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yönelik hak ihlali kararı vererek, Türkiye'nin söz konusu kararına itirazını reddetmişti. Demirtaş'ın avukatları dün tahliye talebi için ikinci kez AİHM'e başvurdu.

Küçük şunları söyledi:

“Geçen sene de AİHM çıkarın dedi, 2021'de de çıkarın dedi. O zaman neden uymadınız? Eğer o zaman uysaydınız, ben derdim ki 'Türkiye AİHM kararlarına uyuyor'.

Ben Demirtaş'ın sırf süreç var diye, çıkmasını doğru bulmam. Bu haksızlık olur. Türkiye'de hukuk ile siyaset konjonktürel gider.

Hükümet tarafının özellikle medyanın vicdanlı olması lazım. Terörist diyeceksin adama, sonra siyaset bugün böyle istiyor diye fikir değiştirmek doğru değil.

Herkese bir af getirirsin, kişiye özel değil. 'Demirtaş Kürt siyaseti için önemli biri, o zaman onu çıkaralım'. O zaman onu çıkarıyorsan, DEM Partili olup PKK propagandasından yatanlar var, onları da çıkar o zaman. 6-7 Ekim olaylarından tutuklu olan bir sürü insan var içeride.

Tek başına Demirtaş'ın sadece çözüm sürecinde bir aşama kaydedilsin diye bırakılmasını yanlış buluyorum.”

Küçük'ün açıklamaları 'İttifakta çatlak var' iddiasını yeniden güçlendirdi. Yandaş Yenişafak da bugün attığı 'komisyon İmralı'ya gitmesin' başlığıyla dikkat çekti. Yenişafak'ın haberiyle ilgili ayrıntılar haberimizde...