Demirtaş'tan TUSAŞ'a saldırı ve Öcalan açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Demirtaş'tan TUSAŞ'a saldırı ve Öcalan açıklaması

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Selahattin Demirtaş, TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerine yapılan saldırıyı kınayan açıklamasında Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan'a ilişkin çağrısı hakkında da değerlendirme yaptı.

Demirtaş, "Demokratik siyaseti barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz." dedi.

Demirtaş açıklamasının PKK elebaşı Öcalan ile ilgili bölümünde ise "Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

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HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TUSAŞ'a düzenlenen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 22 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

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Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz.

Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız.

Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz."

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