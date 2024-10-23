TUSAŞ saldırısında şehit sayısı 5'e çıktı. Ali Yerlikaya açıkladı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya şu açıklamalarda bulundu:

Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz

TUSAŞ'ın önünde operasyon bittikten sonra 2 teröristin ölü olarak ele geçirildiğini açıklamıştık. Kimlik tespit süreçleri devam ediyor. Bu tespitler sonrası hangi terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirdiğini açıklayacağız.

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Ama Savunma Bakanımızın açıklamalarında işittik, çünkü biz, bu eylemin oluş stili, oradaki izlemiş olduğumuz görüntüler, büyük ihtimalle PKK'nın yaptığı ile ilgili değerlendirmede bulunduk.

Ama kimlik tespitinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesi ile beraber, bunu size açıklayacağız.

Alçak, hain terör örgütünü lanetliyoruz. Biz terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunda etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Şehitlerimizin mekanları cennet, ruhları şad olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.