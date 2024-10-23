Erkek teröristin kimliği belli oldu. TUSAŞ'a saldırı düzenleyen teröristler PKK'lı çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda 4 vatandaş şehit olurken 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

1 TERÖRİSTİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Gazeteci Fevzi Çakır, saldırıyı gerçekleştiren teröristler PKK'lı çıktığını, erkek olan teröristin kimliğinin belli olduğunu açıkladı. Buna göre erkek olan teröristin 1992 doğumlu ve Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Teröristin 2016 yılında terör örgütü PKK'ya katıldığı da belirtildi.

NE OLMUŞTU?

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

TUSAŞ'TA PATLAMA VE SİLAH SESLERİ

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ), Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu. Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.

"ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

4 ŞEHİT 14 YARALI

Yerlikaya, ardından yaptığı açıklamada, bir kadın ve bir erkek olmak üzere iki teröristin etkisiz haline getirildiğini yaşanan saldırıda 4 kişinin şehit olduğunu 14 kişinin ise yaralandığını açıkladı.