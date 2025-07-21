DEM’lenme de övgüler dağı aştı!

DEM Parti’nin Erdoğan’a övgüleri dağı aştı. DEM’li Mithat Sancar, Erdoğan'ın, Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmaya ilişkin methiyeler dizerek, “O konuşma önemliydi” yorumu yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin vesilesiyle başlayan yeni açılım sürecinde tiyatro sahneleri sergilendi. İlk perde bebek katili Öcalan’ın örgütü fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde ise silahların yakılması ile devam etmişti.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Sürece dair ‘Terörsüz Türkiye’ ismiyle adlandıran AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kızılcahamam Kampı’nda ‘müjde’ diyerek duyurmuştu. Erdoğan, "Yeni bir sayfa" vurgusu yaparak, süreçle ilgili olarak yasal düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Erdoğan, “TBMM'de bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. AK Parti, MHP, DEM biz en azından üçlü olarak bu yolda beraber yürümeye karar verdik" dedi.

DEM’İN ÖVGÜSÜ DAĞI AŞTI

Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya ise DEM’li vekillerden övgüler ise dağı aştı. DEM Partili Mithat Sancar'dan methiyeler geldi. Mezopotamya Ajansı’na konuşan Sancar, “Kızılcahaman kampında yaptığı konuşma ile bu sürece sahip çıktı. Bu süreci ilerleteceği yönünde mesajlar içeriyordu. o konuşmadaki mesajlar da şimdiye kadar gördüklerimizden ve duyduklarımızdan çok daha ileriydi. Bu nedenle kendisinin bu süreci bundan sonra çok daha görünür ve aktif bir şekilde sahipleneceği sonucunu bu konuşmasından çıkarabiliriz” övgüsünü dizdi.