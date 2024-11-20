DEM’li belediyeler kadroları terörist yakınlarıyla doldurdu

Van’daki DEM Partili Belediye Başkanlar ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Van Postası gazetesinde yer alan habere göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, İpekyolu Belediyesi Başkanı Cevdet Altındağ, Edremit Belediyesi Başkanı Rabia Başak Koç, Tuşba Belediye Başkanı Hanım Akkoş, Muradiye Belediyesi Başkanı Hediye Sayıner ve Erciş Belediyesi Başkanı Baran Bilici PKK/KCK ile bağlantılı (sarı ve turuncu kategoriler) olduğu iddia edilen kişilerin 16 yakınını belediyede işe aldı.

İŞE ALINAN TERÖRİST YAKINLARININ LİSTESİ

İşte DEM Partili başkanlar tarafından “değer ailesi” kapsamında belediyelerde işe alınan isimler:

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ:

1- Yavuz Özkan: kardeşi olan TURUNCU KATEGORİDE aranan terörist Ali Yılmaz Özkan PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

2- Ceylan Kızıl: Babası ve Fatma Kızıl’ın eşi olan terörist Reşat Kızıl, halen yurt dışında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermeye devam ediyor.

3- Ömer Timur: Kardeşi olan terörist Tamer Timur, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken güvenlik kuvvetleri tarafından Hakkari’de etkisiz hale getirildi.

4- Emrah Kurtpınar: Bir kardeşi kardeşi terörist Ferhat Kurtpınar Irak’ta PKK/KCK terör örgütüne düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Diğer kardeşi terörist Mesut Kurtpınar, halen PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteriyor.

MURADİYE BELEDİYESİ:

1- Sinan Demir: Kardeşi terörist Cem Demir, halen PKK/KCK terör örgütü üyesi olarak kırsalda faaliyetini gösteriyor.

2- Aydın Demir: Üvey kardeşi terörist Murat Koçhan, halen PKK/KCK terör örgütü üyesi olarak kırsalda faaliyetine devam ediyor.

3- Mehmet Fatih Çolaker: Kardeşi terörist Zeki Çolaker ise güvenlik kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.

İPEKYOLU BELEDİYESİ:

1- Ayşe Türk: Kardeşi SARI KATEGORİDE aranan terörist Çimen Türk, halen PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteriyor.

2- Mahkum Akdağ: Kardeşi terörist Dilaver Akdağ, halen PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteriyor.

3- Ali Duman: Kızı terörist Zilan Duman, Kazan Vadisinde düzenlenen operasyonda güvenlik kuvvetleri tarafından 7 PKK/KCK’lı terörist ile birlikte etkisiz hale getirildi.

4- Cemil Bor: Üvey ağabeyi terörist Agit Abi, PKK/KCK terör örgütü üyeliğinden giydiği hüküm nedeniyle ceza evinde yatıyor.

5- Mehmet Salih İtah: İpekyolu Belediyesi Eski Yazı İşleri Müdürü olan ve terör örgütü PKK/KCK irtibat ve iltisak gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen, şu anda da Başkan Cevdet Altındağ’a örtülü danışmanlık yapan Seyfettin İtah’ın yeğeni. Öldürülen terörist Harun İtah ise Seyfettin İtah’ın oğlu.

6- Şaban Abo: Kardeşleri terörist Sibel Abo ve Erhan Abo, güvenlik güçlerinin PKK/KCK terör örgütüne düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

ERCİŞ BELEDİYESİ:

1- Deniz Cengiz: Erciş Belediye Meclis Üyesi Güler Temel’in kardeşi PKK/YPS terör örgütü üyesi terörist Sezgin Cengiz, güvenlik kuvvetleri tarafından Van’ın Erciş İlçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi. Sezgin Cengiz’in diğer kardeşi ise Deniz Cengiz de değer ailesi kapsamında Erciş Belediyesi iştiraki olan Van Turizm Seyahat Tanıtım ve Yatırım A.Ş.’de 27 Mayıs 2024 tarihinde işe alındı.

TUŞBA BELEDİYESİ:

1-Zana Karaman: Babası Hakkari Eski Belediye Başkanı, kardeşleri PKK/YPG’li terörist Rojhat Karaman Suriye’de ve PKK/KCK’lı terörist Demhat Karaman ise Hakkari’de güvenlik kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

EDREMİT BELEDİYESİ:

1- Rukiye Karabulak: Kardeşi terörist Şerafettin Karabulak, halen PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteriyor.

İŞÇİ ÇIKARMALAR

DEM'li Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Abdullah Zeydan, geçtiğimiz yıllarda yüzlerce işçiyi “maaş ödeyememe” ve “personel kotası aşımı” gerekçesiyle işten çıkarmıştı.