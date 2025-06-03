DEM'li Hatimoğulları'ndan 'süreç' çağrısı: Güçlü adımlara ihtiyaç var

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekim ayında attığı adımlar ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde terör örgütü PKK fesih kararı aldı. Karar sonrası hem terör örgütü tarafından hem de DEM Parti tarafından iktidara gerekli adımların atılmasına yönelik çağrılar sürüyor.

"GÜÇLÜ ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"

DEM Partili Hatimoğulları, çağrılarını yineleyerek "Sürecin ciddiyetini, geri dönülmezliğini göstermek için güçlü, sembolik adımlara ihtiyaç vardır. Bunlardan biri Covid yasasıydı, infaz paketinin genişletilmesiydi ama bunlar olmadı. Hala bir fırsatımız var ve bu fırsatı değerlendirelim" dedi.

Muhalefetin yönetimindeki belediyelere yönelik operasyonların 'yeni anayasa' tartışmalarına gölge düşürdüğüne dikkat çeken Hatimoğlulları, "Anayasa tartışmalarını bir tabuya veya tıkayıcı tartışmalara kurban etmemek lazım. Vesayet rejiminden kurtulmuş, sivil bir Anayasa diyorsak gerçekten sivil bir Anayasa olmalıdır. Bakın muhalefet belediyelerine operasyonlar yapılıyor. Bu operasyonlar demokrasiye hizmet etmiyor. Mesela bir Anayasa sürecinden bahsediliyorsa bunlardan vazgeçilmelidir. Bu konuda ana sorumluluk iktidardır. Anayasa yapım sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi için siyasi iklimin yumuşatılması ve yol temizliği şarttır. Bu konuda ana sorumluluk sizde.

Sürece dair çalışmalarımız hız kazanmış durumda. Barış ve demokratik toplum çalışmalarına ilişkin bizler sadece konuşulmasını doğru bulmadığını ifade ettik. Bu konuda icraate ihtiyaç var. Sadece DEM Parti değil, bütün muhalefet partilerinin toplum için harıl harıl çalışmasını yürütmesi gerekiyor.

İnfaz yasası mağdurların aileleri buradalar. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bakın biz barışı konuşurken, birçok yasamanın barışa hizmet eder bir şekilde olmasını beklerken ne yazıkki yargı paketinde covid yasasının çıkacağına ilişkin bilgiler payklaşışdığı halde son anda iktidar geri çekti. Bu nedenle güvensizlik gittikçe artıyor. Sürecin hukuki alt yapısının kurulmaması güvensizliliği varken bizler barış ortamını nasıl inşaa edeceğiz?" ifadelerini kullandı.