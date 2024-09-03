DEM’li olmak isterken yılların AKP’lisi çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM’li olmak isterken yılların AKP’lisi çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Selma Gözcü Ayebe, DEM Parti'ye üye olmak isterken, 2011 yılından beri AKP Adana Seyhan Teşkilatı üyesi yapıldığını öğrendi.

Şanlıurfa Siverek ilçesinde yaşayan Selma Gözcü Ayebe, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) için üyelik başvurusu yapacağı sırada AKP’ye üye yapıldığını öğrendi.

E-Devlet üzerinden üyelik başvurusu yapan Ayebe, 2011 yılından bu yana “AKP Adana Seyhan Teşkilatı” üyesi olduğunu öğrendi.

ArtıGerçek’te yer alan habere göre hayatında hiç Adana Seyhan’a gitmediğini belirten Ayebe, üyeliğin izni olmaksızın yapıldığını kaydetti.

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e-Devlet üzerinden AKP üyeliğinden istifa eden Ayebe, “AKP kamu gücü oluşturmak adına insanları haberleri olmadan partisine üye yapıyor. Bu nedenle herkesin e-devlet üzerinden parti üyeliğine bakması gerekiyor” dedi.

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