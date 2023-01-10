Ekrem İmamoğlu’na destek için Saraçhane’ye akın sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis cezası ve siyasi yasağın ardından Saraçhane’de ‘demokrasi nöbeti‘ başlatıldı.
27 Aralık günü başlatıldığı duyurulan “Demokrasi Nöbeti”nin 16. Gününde İmamoğlu’na verilen yasak kararını protesto eden yüzlerce vatandaş Saraçhane’de durmaya devam ediyor.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu’na destek için İBB binası önünde durduğu görüldü.
İşte o paylaşım:
NE OLMUŞTU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak ve hapis kararı cezasının ardından bir grup Saraçhane’de “demokrasi nöbeti” başlatmıştı. Söz konusu duyuruda demokrasi nöbetinin 30 gün boyunca saat 19.00’da başlayıp saat 22.00’de biteceği belirtilmişti.
Ekrem İmamoğlu’da vatandaşların “Demokrasi nöbeti” duyurusunu sosyal medya hesabından beğenmişti.
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