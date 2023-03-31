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Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Arda hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Erem Eray Arda, hakkında çıkan asılsız haberleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı. Arda, "İş yapmak var, bir de genç kardeşlerimin tabiriyle 'boş atmak' var. Bugünler, boş atanları boş verme zamanıdır; işimize bakalım." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 10:57
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Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı hakkındaki iddiaları yalanladı

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Arda hakkında çıkan iddiaları yalanladı
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Bazı haber sitelerinde İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın Demokrat Parti'deki görevden alındığı bilgisi servis edildi. Haberleri yalanlayan Arda, görevinin başında olduğunu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle duyurdu.

Demokrat Partili Arda, "İş yapmak var, bir de genç kardeşlerimin tabiriyle 'boş atmak' var. Bugünler, boş atanları boş verme zamanıdır; işimize bakalım. Bizim bu millete sözümüz var. Millete hizmeti yeni mecralara taşımanın heyecanıyla, bir an bile durmadan koşmaya devam! #SanaSöz" ifadelerini yazdı. 

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