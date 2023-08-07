Demokrat Parti’den yerel seçim kararı

İYİ Parti ve Saadet'in ardından Demokrat Parti de seçimlere kendi logolarıyla gireceklerini açıkladı.

Demokrat Parti’den yerel seçim kararı

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için partiler harekete geçti. İYİ Parti, Saadet Partisi’nin ardından ittifak bileşeni Demokrat Parti (DP) de 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını duyurdu.

“KENDİ LOGOMUZ VE KURUMSAL KİMLİĞİMİZLE SEÇİMLERE KATILACAĞIZ”

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz’a konuşan DP Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “81 ilde kendi adaylarımızı ve meclis üyelerimizi çıkartacağız. Kendi logomuz ve kurumsal kimliğimizle seçimlere katılacağız” ifadelerini kullandı.

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"HEDEFTE EGE VE GÜNEYDOĞU VAR"

Yürüttükleri çalışmalar neticesinde Ege ve Güneydoğu bölgesinde iddialı olduklarını ifade eden Aksoy, “Kurumsal kimliğimizle birlikte o bölgelerde, güçlü olan adaylarla seçime gireceğiz. Şu an birçok talep geliyor, biz de değerlendiriyoruz. Demokrat Parti olarak biz sadece adaylara odaklanmadık. Meclis üyeleri de bizler için önemli. İstanbul ve Ankara’ya baktığımızda, Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz” diye konuştu.

"İŞBİRLİĞİ OLABİLİR"

Yerel seçimlerde işbirliği de yapabileceklerini ifade eden Aksoy, “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir. Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz” dedi.

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