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DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin

İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte sahneye çıkmasının yankıları devam ediyor. DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt gerçekleştirdiği bir konuşmada İbrahim Tatlıses'e " Adam olsan ortaokulu bitirirdin sen. İlkokuldan kaçmışsın, okumamışsın." dedi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 01:37
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Demokrat Partili Cemal Enginyurt İbrahim Tatlısesin Şanlıurfada Cumhurbaşkanı Erdoğanla olan diyaloguna tepki gösterdi

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
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Demokrat Partili Cemal Enginyurt gerçekleştirdiği bir konuşma sırasında, kısa süre önce İbrahim Tatlıses'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı diyalogla ilgili çok sert açıklamalarda bulundu. Enginyurt Tatlıses'i hedef aldığı açıklamasında, " Adam olsan ortaokulu bitirirdin lan sen. İlkokuldan kaçmışsın, okumamışsın." dedi.

"SON NEFESİME KADAR YANINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Terörle mücadele mesajı veren Erdoğan'ın konuşmasının sonunda sahneye İbrahim Tatlıses de çıktı. Mikrofonu alarak hemşehrilerine seslenen Tatlıses, "Bize Cumhurbaşkanımız yeter gerisi te go ti çı goti. Az önce de şarkı sözlerimi söyledi çok mutlu oldum. Sizleri çok seviyorum. Cumhurbaşkanım için buradayım. O beni davet etti. Son nefesime kadar da Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Allah hepinizden razı olsun" dedi.

DP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ENGİNYURT SERT ÇIKTI

Cemal Enginyurt, İbrahim Tatlıses'in Urfa'da yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi.

Enginyurt'un açıklamaları şu şekilde; "Cumhurbaşkanım diyor, Oxford vardı da diyor ben mi okumadım diyor, Cumhurbaşkanı da he diyor. Oğlum Oxford yoktu da Urfa'da ortaokul vardı, adam olsan ortaokulu bitirirdin lan sen. Sen okuldan kaçmışsın lan ilkokuldan sonra, okumamışsın lan. Okumayı becerememişsin sen. Bir de diyor ki Cumhurbaşkanımız nereye giderse oraya gideceğiz diyor. Seni Cumhurbaşkanıyla gittiği yere göndermezsek namerdiz"

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