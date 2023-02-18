Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım

Kahramanmaraş depremi sonrası kurtarma ve yardım konusunda yaşanan organizasyon bozukluğu çok tartışılmıştı. Deprem sonrası on binlerce insan göçük altında kurtarılmayı beklemiş, iktidarın yardım, organizasyon gibi konularda yetersiz oluşu, depremzedeleri şaşkınlığa ve öfkeye sevk etmişti.

ENGİNYURT’TAN SOYLU’YA: VİCDANIN RAHAT MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Eskiden nerede bu Devlet? diye sorardı Milletimiz. Ben Deprem, sel olmaz demiyorum. Fakat" nerede bu Devlet? " diye sordurmamaya söz veriyorum” sözleri de çok konuşulmuştu.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu milletvekili Cemal Enginyurt, Süleyman Soylu’nun bu sözlerine göndermede bulanarak sert sözlerle yüklendi. Enginyurt paylaşımında Soylu’ya seslenerek; “Vicdanın rahat mı? Uyku uyuyabiliyor musun? Diye soracaktım vazgeçtim. Sen ne sözleri yemiş, yutmuş, unutmuşsun.” ifadelerini kullandı.

İŞİNİZ GÜCÜNÜZ YALAN DOLAN

Daha sonra depremzedelerden istenen hasar raporuna eleştiren Enginyurt; “Depremzedelere 10 bin lira yardım dediler, ondanda hasar raporu istiyorlar. Beyler! Hasarlı binaya değil, hayatı hasar görenlere yardım etmelisiniz. İşiniz gücünüz yalan dolan. Milyar dolarları Amuduyla götürün. Millete 10 bin lirayı çok görün. Hasar raporu ne demek? ayıp be!” dedi…

CEVİZOĞLU’NA DA SERT ÇIKTI

Cemal Enginyurt ayrıca "1999 Depreminde Ecevit bölgeye gidemedi, Devlet 1 hafta bölgeden haber alamadı" diyen iktidara yakın gazeteci Hulki Cevizoğlu’nu da hedef alarak; "Hulki Cevizoğlu isimli, yalancı, iftiracı çukur tip "1999 Depreminde Ecevit bölgeye gidemedi, Devlet 1 hafta bölgeden haber alamadı" buyurmuş. YAZIKLAR OLSUN. TSK 3.saatte bölgedeydi. Biz ilk gün oradaydık. Ecevit Vekillerle ilk gün oradaydı. Yalancı Hulusi. İftiranda boğulasın.” ifadeleri kullandı….

İşte o paylaşımlar: