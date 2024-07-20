Deneme amaçlı ekti köşeyi döndü Kilosu 125 TL

Deneme amaçlı ekti. Kilosu 125 TL

Mersin'in Erdemli ilçesinde tropik meyve yetiştiriciliği yapan Mustafa Akdoğan, passiflora üretiminden kazanç elde etmeye başladı.

Hatay'dan Mersin'e 4 yıl önce taşınan beş çocuk babası Akdoğan, çocuklarının yardımıyla 12 dönümlük bir bahçe kurdu. Bahçeye iki yıl önce deneme amaçlı diktiği passiflora fidelerinden olumlu sonuçlar alınca, 12 dönümün 8 dönümüne passiflora ekti. Ürünün verimliliği ve talebin yüksek olmasıyla günlük hasat yapmaya başladı. Kilosunu 100 TL'ye sattığını belirten Akdoğan, birçok müşterinin bahçeye gelerek meyveleri kendisinin topladığını söyledi.

HER GÜN MÜŞTERİ GELİYOR

Mustafa Akdoğan, "Başlangıçta birkaç kök deneme amaçlı ektik. Verim ve satış iyi olunca bahçeye demir direkler kurduk ve 8 dönüm alana passiflora ve avokado diktik. Şu anda hasat zamanı, neredeyse her gün topluyoruz ve her gün müşterilerimiz gelip alıyor. Satışlarımız iyi, ürünün kilosu 100-125 TL arasında değişiyor, biz 100 TL'den veriyoruz. Üründen memnunuz, beklediğimizden iyi verim aldık. Bu yıl hava sıcak olmasına rağmen ürün iyi" dedi.

“YİYEN TEKRAR TEKRAR YEMEK İSTER”

Adanalı müşteri Betül Özyaka, "Bu meyveyi çok seviyorum. Çok değerli bir meyve ve yiyen tekrar yemek ister" dedi. Yaz tatilini Erdemli'de geçiren Ümit Yıldız ise, "Mustafa ağabeyi tanıyoruz ve sürekli bahçesine geliyoruz. Burada aradığımız her şeyi bulabiliyoruz ve kendi ellerimizle topluyoruz. Passiflorayı denedik, çok hoşumuza gitti. Birçok faydası var. Meyve suyunu da deneyeceğiz" diye konuştu.